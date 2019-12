Loiza gaat topless onder winterjas en Maxime Meiland klaar voor kerst

Koningin Máxima bij Kerst Muziekgala

16:57 Koningin Máxima is aanwezig bij de opnamen van het Kerst Muziekgala 2019. De opnames zijn in de IJsselhallen in Zwolle. Voor deze gelegenheid draagt Máxima een glitterjurk en een broche met de tekst: Meer muziek in de klas. De jurk droeg ze eerder tijdens een concert in Brussel en tijdens twee officiële bezoeken aan Duitsland.