Loes geeft zich bloot aan de buren, Freek maakt zich op voor quarantaine

Nederland­se familie­film Captain Nova gaat uit ondanks lockdown

De grote Nederlandse familiefilm Captain Nova gaat, ondanks de avondlockdown, donderdag gewoon draaien in de bioscopen. De film met in de hoofdrollen Anniek Pheifer, Kika van den Vijver en Sander van de Pavert moet een van de grote bioscoophits worden in de kerstmaand.

27 november