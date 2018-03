Loek Peters: Hartverscheurend als je niet meer wordt herkend door je vader of moeder

Met het onderwerp, de ziekte van Alzheimer, heeft Peters helaas ervaring. ,,Mijn oma'', zegt hij. ,,Toen ik een jaar of 15 was, ging ik met mijn moeder bij haar op bezoek in het verzorgingstehuis. Ze leed aan dementie. We hadden een heel gezellige middag, ik ging nog even naar het toilet en kwam daarna de kamer binnen om afscheid te nemen. Ik kuste haar en toen zei ze tegen mijn moeder: 'Nou ja, die meneer geeft me zomaar drie zoenen!' Ze herkende me niet meer. Dat moment is me altijd goed bijgebleven.''



Helpt dat hem straks op het toneel? ,,Dat weet ik nog niet, ik ben daar natuurlijk professioneel bezig. Maar het zal me vast wel helpen bij het inleven in het verhaal, voor zover daar hulp bij nodig is. Dementie lijkt me het verschrikkelijkste wat er is. Dat je merkt dat je de grip kwijtraakt op wie je bent, zonder daar iets tegen te kunnen doen. Dat je niet meer wordt herkend door je vader of moeder, je man of je vrouw, zo hartverscheurend.''



Hulp zal Peters vast ook krijgen van Corton (49), die hij goed kent als collega-acteur in Penoza. ,,Er zal wel een vorm van overdracht plaatsvinden, waarschijnlijk gedeeltelijk in de auto. Ik woon in Utrecht, hij in Amsterdam, ik heb al aangeboden dat ik op weg naar het theater best even wil omrijden om hem op te halen. Ik hoop dat ik nog zeker vijf van zijn komende vijftig voorstellingen kan bijwonen.