Loden Leeuw voor Wesley Sneijder en gokcollega's

Arno Vermeulen heeft ‘buikpijn’ van signalen rond mogelijke misstanden bij NOS Sport

Arno Vermeulen is geschrokken van de berichten over mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. De voetbalcommentator en chef Voetbal zegt de verhalen zelf niet te kennen en heeft ‘buikpijn’ van het nieuws, zei hij vandaag in het NPO Radio 1-programma De perstribune.

9:17