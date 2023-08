Lizzo geeft update sinds beschuldigingen wangedrag: ‘Het gaat goed’

Meest veelbelo­ven­de album van 2023 nu al omstreden: kun je zo’n korte plaat wel een album noemen?

Het meest veelbelovende popalbum van het jaar ligt drie weken voor verschijning onder vuur nu bekend is geworden hoe lang de plaat is. Het nieuwe album van zangeres Olivia Rodrigo (20) is volgens kritische fans zó kort dat je amper van een album kunt spreken. Vroeger was alles beter (lees: langer), is het idee. Dat is niet waar, sterker nog: de lengte voorspelt veel goeds.