Lizzo bevestigt relatie met ‘mysterieuze man’

Toen Cohen haar vroeg hoe het is om te daten met zo’n bekende zangeres, antwoordde Lizzo: ,,Als het goed zit, dan maakt zoiets niet uit. In een goede relatie is het belangrijk om elkaar te steunen, ongeacht wat de persoon waarmee je omgaat voor werk doet.”

Lizzo’s vriend was ook aanwezig bij de opnames van het programma Saturday Night Live , dat de zangeres afgelopen weekend mocht presenteren. ,,Jeetje Andy, je bent wel goed op de hoogte zeg. Het klopt inderdaad dat hij er was, ook al dachten we dat hij daar redelijk anoniem zat,” aldus Lizzo.

Ook reageerde de zangeres op de vele keren dat ze zich heeft moeten verdedigen over haar lichaam. ,,Iedereen weet dat ik dik ben. Mij maakt het niet uit, ik vind het prima om zwaar te zijn, want ik ben mooi, gezond en gelukkig. Dus het zou prettig zijn als we dat onderwerp voortaan kunnen overslaan. Mijn lichaam is prachtig, ik ben er blij mee en heb genoeg zelfvertrouwen. Dat niet iedereen het mooi vind is jammer voor de mensen die denken dat je aan een bepaald slank ideaalbeeld moet voldoen. Dit is wie ik ben en ik voel me er goed bij om mijn eigen schoonheidsideaal neer te zetten.”