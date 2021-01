Livemuziek in 2021: Hoop voor festivals, niet voor de grote stadionconcerten

Om te beginnen met het slechte nieuws: concertgangers moeten echt nog even geduld betrachten. En wie hoopt op de grootste acts in de categorie Beyoncé of Rolling Stones, zal eerst nog een jaarwisseling meemaken voor het zover is. De Arena, de Kuip of het Goffertpark blijven hoogstwaarschijnlijk leeg. De voorbereidingstijd voor megaconcerten is te lang en de zekerheid over het einde van de coronacrisis is nog veel te ver weg.