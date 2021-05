LIVE | Zaal stroomt vol, hoe gaan Edsilia, Jan, Chantal en Nikkie het doen?

SongfestivalTwee jaar heeft het geduurd, maar het Songfestival is eindelijk in Nederland. In Ahoy Rotterdam barst het liedjesfestijn los met de eerste halve finale. De presentatie is in handen van Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager. Namens de zuiderburen is Hooverphonic aan de beurt en ook topfavoriet Malta zal zingen.