Live: Wie vallen er in de prijzen op het Televizier-Ring Gala?

20:41 Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam worden vanavond de belangrijkste publieksprijzen in televisieland uitgereikt. Beste Zangers, Expeditie Robinson en Zondag met Lubach maken dit jaar kans op de felbegeerde ring die Floortje Dessing vorig jaar om haar vinger mocht schuiven. Bekijk hier de gang van de sterren over de rode loper terug.