LIVE | Tijd voor de uitslag: gaat de rodeostier van San Marino door en wat gebeurt er met België?

Emile Ratelband veroor­deeld voor belasteren ex-vrouw

Emile Ratelband (73) is veroordeeld voor het belasteren van zijn ex-vrouw Moon, bevestigt het gerechtshof Arnhem tegenover het ANP. De politierechter in Utrecht noemde het afgelopen oktober bewezen dat Ratelband de goede naam van Moon heeft aangetast door te zeggen dat zij hun zoon in een gesloten instelling wilde laten opnemen. Toen werd hem een boete van 1000 euro opgelegd, maar de positiviteitsgoeroe liet weten in hoger beroep te gaan.

16:51