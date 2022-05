LIVE | S10 emotioneel na haar optreden, Måneskin-zanger grapt over coke-rel

Het is zover! De grote finale van het Eurovisie Songfestival is in volle gang in PalaOlimpico in Turijn. S10 kwam op met de Nederlandse en regenboogvlag. Laura Pausini's jurken-act ging de mist in. Volg alles hier.