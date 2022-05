LIVE | AliExpress-versie van Måneskin zet zaal op zijn kop, problemen met commentaar Jan en Cornald

AD Media Podcast ‘S10 is erg benader­baar in Turijn en gaat zelfs picknicken in het park’

Dit is de derde aflevering van de Eurovisie Songfestival special, van de AD Media Podcast. Geen gesprek over de tv- en radiowereld, maar het grootste muziekfestijn ter wereld. In deze podcast het laatste nieuws vanuit Turijn. Met een terugblik op de eerste halve finale waarin Stien den Hollander (S10) de finale bereikte!

