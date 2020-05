Little Richard, voorbeeld voor Bowie, Prince en de Beatles

A-wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bam-boom! Met die strijdkreet begon Little Richard in 1955 zijn doorbraakhit Tutti Frutti. In de krappe 2,5 minuten die volgden, bonkte hij als een bezetene op de toetsen van zijn piano en zong, nee, schreeuwde hij een tekst met nog veel meer van die heerlijke nonsenskreten. Pure poëzie, maar dan wel van de rock-’n-rollvariant. Van die rock-’n-roll was de als Richard Wayne Penniman geboren zanger, die zaterdag op 87-jarige leeftijd overleed, een van de ‘founding fathers’. ‘De architect van de rock-’n-roll’ was een van zijn vele bijnamen.



Tutti Frutti was halverwege de jaren vijftig het begin van een reeks hits die nog altijd tot het standaardrepertoire van de popmuziek behoren. Er zijn immens veel uitvoeringen van Little Richard-songs als Long Tall Sally, Lucille, Rip it up of Good Golly Miss Molly. Ook The Beatles hadden in hun beginjaren die nummers op hun repertoire. Paul McCartney modelleerde de zangstem die hij opzette in de stevigere nummers van de groep zelfs naar die van Little Richard.



Witte Amerikaanse teenagers omarmden Little Richard en zijn muziek meteen, maar hun ouders en leraren zagen in hem een nog veel grotere bedreiging van de goede zeden dan in Elvis Presley. Niet alleen omdat de held van hun kinderen en leerlingen zwart was, maar ook omdat hij zich niet erg stoorde aan de aparte rollen die voor mannen en vrouwen waren weggelegd. Little Richard was de eerste androgyne popster en in die zin een lichtend voorbeeld voor zowel David Bowie als Prince.



Little Richard werd geboren in Macon, Georgia (‘The Georgia Peach’ was ook een bijnaam) en groeide op in een godvrezend milieu. Al op zijn dertiende ging hij uit huis. Of beter: werd hij er uitgegooid. Little Richard, die zich graag hulde in de kleren van zijn moeder en ook gek was op haar make-updoos, werd er door zijn vader van ‘beschuldigd’ gay te zijn. Daar was Little Richard zelf vaak nogal ambivalent over. Er waren tijden dat hij openlijk homoseksueel was, er waren ook tijden dat hij zich, getrouwd met een vrouw, uitsprak tegen homoseksualiteit. Omniseksueel, zeg maar van alle markten thuis, noemde hij zich ook wel.