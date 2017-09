Little Britain-acteur verwerkte dood van ex met seks en eten

In Sunday Times magazine vertelt de acteur over de periode nadat zijn voormalig echtgenoot zich in 2009 van het leven beroofde. De acteur en McGee trouwden in 2006 en gingen twee jaar later uit elkaar. Naar verluidt speelde het drugsgebruik van McGee daarbij een doorslaggevende rol. De tv-producent werd in 2009 dood aangetroffen in zijn appartement in Edinburgh.



Lucas nam zich heilig voor niet te vluchten in alcohol of drugs, vertelt hij in het interview. In plaats daarvan vertrok hij naar Californië waar hij zijn verdriet probeerde te bedwingen met veel eten en veel seks.



Matt Lucas is in Nederland vooral bekend van de hitserie Little Britain. Tegenwoordig is hij te zien in onder meer de serie Doctor Who.