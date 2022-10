Lisette Brillemans loopt droomplek in finale mis: ‘Accepteer dat dit het was’

holland's got talentTalloze pogingen deed Lisette Brillemans om eindelijk eens in de halve finale van Holland’s Got Talent te belanden. Ze bokste het voor elkaar, met dank aan presentatoren Jamai en Buddy, al bleek haar avontuur in de talentenjacht van korte duur. ,,Misschien moet je accepteren dat dit het was”, stelde jurylid Dan Karaty vanavond tijdens de stemronde in het RTL-programma.

Na elf jaar proberen, proberen en nog eens proberen stond Lisette Brillemans vanavond eindelijk in de halve finale van Holland’s Got Talent. ,,Dit is echt mijn gouden moment en dan moet er toch echt iets van goud zijn”, zei ze voorafgaand aan haar optreden. En óf er goud was: Brillemans bespeelde, gehuld in een glitterjurk met tule en een witte boa om haar nek, een gouden piano en om het optreden nog wat meer jeu te geven waren er ook twee dansers op het podium tevoorschijn getoverd.

Juryleden Janzen en Karaty konden aanvankelijk hun lach niet inhouden toen Brillemans van start ging. Maar zij had niets door: Brillemans ging compleet op in haar optreden, dat haar ook nog eens goed af leek te gaan. Dat had ook Chantal Janzen door, die na afloop zelfs een staande ovatie gaf.

,,Het ging hartstikke goed, van begin af aan”, jubelde Brillemans toen Jamai Loman en Buddy Vedder haar vroegen hoe ze het vond gaan. Ook Janzen was in een goede bui en complimenteerde de pianiste. ,,Lieve Lisette, het was een hele lange weg. Het is nooit gelukt om verder te komen dan een auditie. Wat er hierna ook gebeurd: het maakt niet meer uit, want het is zo knap: je hebt gewoon al gewonnen voor jezelf. Want je bent doorgegaan en je hebt nog nooit zo goed gespeeld als vanavond. Daar moet je trots op zijn.”

Volledig scherm Lisette Brillemans in de halve finale van Holland's Got Talent. © RTL

Daar kon Marc-Marie Huijbregts zich helemaal in vinden. ,,Ja, Lisette, wat moet je nou met je leven nu het compleet is? Het is af”, luidden zijn woorden. Huijbregts kon het bovendien niet laten om zijn favoriete moment te benoemen: Brillemans die niet stopte tijdens het optreden, iets wat ze de voorgaande keren wel deed als het haar niet meezat.

Ietwat voorzichtig vroegen Loman en Verdder vervolgens naar het oordeel van de gevreesde Dan Karaty, die allesbehalve fan is van Brillemans. ,,Ik heb een vraag: was dit het nou?”. Nee, verzekerde Brillemans hem. Karaty kaatste terug dat het ‘niet beter dan dit zou worden’. ,,Misschien moet je accepteren dat dit het was.” Maar daar was Brillemans, die inmiddels een nieuw doel voor ogen had, het dan weer niet helemaal mee eens. ,,Punt een: dit is nog niet de finale. En punt twee: Holland’s Got Talent zonder Lisette Brillemans is gewoon Holland’s Got Talent niet.”

Brillemans zag haar gedroomde finaleplek echter aan zich voorbij gaan. In de stemronde werd duidelijk dat de juryleden vijf andere acts verkozen boven de pianiste.

Gouden buzzer

Lisette Brillemans dook begin deze maand voor de maar liefst zesde keer op tijdens de audities van Holland’s Got Talent. Alle voorgaande keren was de pianiste vrijwel direct kansloos en kwam ze niet verder dan de audities, maar daar had ze nu een plannetje voor bedacht. Om er ook voor te zorgen dat jurylid Dan Karaty niet meteen op de rode druk knopte, besloot Brillemans onherkenbaar het podium te betreden. Dat bleek eventjes te werken, maar toen ze zich eenmaal onthulde kon Brillemans al op een hoofdschuddende Karaty rekenen.

Het waren de zenuwen die continu de overhand namen bij Brillemans, waardoor haar optredens in mineur eindigden. Ook tijdens deze auditie was dat het geval, maar tóch kreeg Brillemans het voor elkaar om een gouden buzzer te veroveren. Die had ze overigens niet te danken aan de juryleden - die stemden haar weg - maar aan presentatoren Jamai Loman en Buddy Vedder. Zij renden op het moment dat Brillemans terneergeslagen het podium verliet naar het jurypanel om op de felbegeerde gouden knop te drukken. Helaas voor de pianiste zit het avontuur er nu alsnog op.

Volledig scherm Lisette Brillemans. © RTL

