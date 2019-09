Lisa Smit wint prijs op Amerikaans filmfestival

Lisa Smit heeft voor haar rol in de korte horrorfilm Lili een Amerikaanse prijs gewonnen. De actrice werd bekroond met de prijs voor beste actrice op het FilmQuest Festival in de Amerikaanse staat Utah, maakte haar agentschap bekend.

Het FilmQuest Festival is het grootste onafhankelijke genre-festival in Utah, dat gespecialiseerd is in horror, sci-fi en fantasy films. De zesde editie vond plaats van 6 tot en met 14 september in Provo in Utah.

In Lili van regisseur Yfke de Berckelaer neemt de auditie van een jonge actrice (Lisa Smit) voor een oudere man (Derek de Lint) een onverwachte wending wanneer de ontspannen ontmoeting omslaat in een sluw kat-en-muisspel. Het in een enkel shot gedraaide Lili ging eind juli in première op het Bucheon International Fantastic Film Festival in Zuid-Korea en gaat sindsdien de hele wereld over. Het is nog niet bekend wanneer de film in Nederland te zien zal zijn.