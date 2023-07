Lisa Marie Presley overleed aan gevolgen operatie om af te vallen

Lisa Marie Presley is overleden aan de gevolgen van een eerdere operatie, die was bedoeld om af te vallen. De dood van de dochter van Elvis Presley is veroorzaakt door een verstopping in de dunne darm die meestal wordt veroorzaakt door littekenweefsel, een hernia of kanker, meldt CNN op basis van het autopsierapport.

De obstructie van de dunne darm is in het rapport toegeschreven aan ‘verklevingen (of littekenweefsel) die zich jaren geleden ontwikkelden na een bariatrische operatie’. Dat is een operatie die als doel heeft om het gewicht te verminderen. ‘Dit is een bekende langetermijncomplicatie van dit soort operaties’, zo staat in het rapport. In het rapport is ook te lezen dat de zangeres ‘s ochtends, op de dag van haar overlijden, klaagde over buikpijn.

Lisa Marie Presley overleed in januari op 54-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles. Die ochtend had haar huishoudster de Amerikaanse zangeres aangetroffen met een hartstilstand in haar woning in Calabasas, in Californië. Ze werd nog gereanimeerd door haar ex-man Danny Keough, totdat de hulpdiensten het overnamen.

,,Het is met een zwaar hart dat ik het verpletterende nieuws moet delen dat mijn mooie dochter Lisa Marie ons verlaten heeft”, liet moeder Priscilla Presley (77) destijds weten in een verklaring. ,,Ze was de meest gepassioneerde, sterkste en meest liefhebbende vrouw die ik ooit gekend heb.” Presley was het enige kind van Elvis.

Vlak na haar dood maakten haar dochter Riley Keough en haar moeder Priscilla Presley hevige ruzie om de erfenis. Presley spande een rechtszaak tegen haar dochter aan, omdat ze twijfelde aan de geldigheid van het testament van haar dochter. Door het testament werden de inmiddels overleden zoon Benjamin Keough en Riley Keough de beheerders van het trustfonds waarin de erfenis van Elvis’ dochter zou worden ondergebracht. Eind mei troffen de familieleden eindelijk een schikking. ,,Als familie zijn we blij dat we dit samen hebben opgelost. We zijn sterker dan ooit”, klonk het destijds.

