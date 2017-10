Lionel Richie niet blij met vriend Sofia

Alhoewel Sofia heel lang volhield dat Scott en zij alleen vrienden zijn, werden de twee een paar weken geleden zoenend gespot. Sindsdien maakt Sofia zelf op haar social media ook geen geheim meer de relatie. Op de vraag of hij opkeek van de affaire, antwoordde Lionel: ,,Of ik in shock ben? Ja natuurlijk, ik ben de vader", en toen hem werd gevraagd of hij blij is voor het kersverse koppel, liet Lionel weten: ,,Is dat een grap, ik vind het doodeng!"