Lingo krijgt een tweede seizoen

Amerikaan­se actrice Jane Fonda (81) gearres­teerd in Washington

11 oktober Jane Fonda is vandaag bij het Capitool in Washington DC opgepakt tijdens een klimaatrally. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Het kwam niet als een verrassing, want de 81-jarige actrice gaf gisteren in de LA Times al aan dat ze van plan was om zich te laten oppakken.