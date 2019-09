Linda en Wendy, het is echt versus nep

Eén weekend en de hiërarchie in SBS 6-sterrenteam is voor iedereen zonneklaar. Het is Linda, Linda en nog eens Linda. Of ze nou op RTL 4 of SBS 6 te zien is, acteert of presenteert, ouderwets met droogmolens of koffertjes smijt of een hysterische styliste met relatieproblemen speelt – het grote publiek volgt, kijkt en houdt van haar. Als er al kritiek is, gaat het om haar vermeende groene soepjurk. Kortom, klein bier.



Dan Wendy van Dijk, het andere boegbeeld van het nieuwe SBS 6. Zij en Linda doen me denken aan zo’n ‘zoek de verschillen’-raadplaat uit het grote vakantiedoeboek. Op het oog louter overeenkomsten: van cv en haarkleur tot eigen magazine. Tot je beter kijkt. Want hoe kan het toch dat de één steeds weer gedoe en negativiteit om zich heen heeft hangen, terwijl de ander op handen wordt gedragen? Waarom kan Linda probleemloos een duur appartement voor haar kinderen kopen, terwijl de hel losbarst als Wendy haar zoon een luxe brommobiel geeft? Waarom twijfelt half Nederland of Wendy’s twitteraccount wel echt is misbruikt om Chantal te dissen en geloven we Linda op haar blauwe ogen dat ze zo gewoon is gebleven ondanks Gooische villa, rijkdom en sterrenstatus? En in het verlengde daarvan: waarom trekt zij moeiteloos 1,4 miljoen kijkers op zondagavond en zapt de helft daarvan weg bij Wendy’s Flirty Dancing?