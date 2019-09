Linda duikt onder het miljoen, maar wint wel van Dancing with the Stars

Linda de Mol vertelde afgelopen vrijdag in Jinek slecht te hebben geslapen door de tv-oorlog waarin zij misschien wel het zwaarste geschut is waar Talpa gebruikt van maakt. De opluchting was dan ook groot toen ze afgelopen week met zowel Ik hou van Holland op zaterdag als Miljoenenjacht op zondag meer dan een miljoen kijkers wist te boeien. Deze week begon de zaterdag echter slechter. Linda noteerde met Ik hou van Holland op RTL 4 jarenlang een miljoenenpubliek. Op het hoogtepunt schoot de spelletjesshow regelmatig door de grens van twee miljoen kijkers heen. Op SBS 6 moet ze nu genoegen nemen met 964.000 belangstellenden. Voor de zender nog steeds een mooie score, maar daarmee is het programma niet meer het succes van weleer.

Dansende sterren

Grote concurrent RTL 4 wordt wel op achterstand gehouden. Daar stond twee uur lang Dancing with the Stars geprogrammeerd. 801.000 kijkers schakelden in voor de dansende sterren op die zender. Dat zijn ook een kleine 200.000 kijkers minder dan de week er voor. Toen zaten er nog 976.000 mensen voor de buis.



De winnaar van de avond is wederom Beste Zangers op NPO 1. Het zangprogramma, waarin metalzangeres Floor Jansen gisteravond centraal stond, doorbraak wel de miljoengrens. Ruim 1,1 miljoen kijkers genoten onder meer van Henk Poorts versie van The Sound of Silence. Aansluitend deed Dit was het Nieuws het ook goed. Daar keken 862.000 kijkers naar.