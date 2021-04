Linda de Mol werkt aan serie over televisiewereld

Linda de Mol is bezig met een nieuwe serie over het Nederlandse televisielandschap. Dat vertelt de presentatrice aan dj Lex Gaarthuis in de podcast van het Radio-programma De 10 Van.

De serie is een ‘enorm vette knipoog’ naar de tv-wereld. ,,Het zou best kunnen dat bepaalde mensen zich daarin gaan herkennen, maar dat ga ik natuurlijk nooit toegeven”, zegt Linda lachend, die verder nog geen details over de show geeft. ,,We gaan wel merken of iedereen daar sportief mee omgaat.”

De presentatrice werkt daarnaast aan een nieuw tv-programma waarin de liefde centraal staat. ,,Als het goed is gaan we daar in het najaar een pilot van maken.”

Heel erg 2021

De show heeft volgens Linda iets weg van Love Letters, het programma waarin koppels de kans krijgen te trouwen, dat ze jarenlang presenteerde. ,,Maar dan wel heel erg 2021 en niet met trouwen maar meer kan ik er niet over zeggen.”

Eerder dit jaar onthulde Linda, die eerder al onder meer de series Gooische Vrouwen en Divorce bedacht, dat ze ook een miniserie maakte voor SBS6. De opnames van die serie Nieuwe Gronden beginnen in mei, vertelt ze nu. ,,Het is een hele spannende, beetje enge serie over een seriemoordenaar die meisjes vermoordt in Overijssel; in de Weerribben speelt zich dat af. Ik speel een profiler die aan het rechercheteam wordt toegevoegd om een profiel te kunnen schetsen van diegene die dit gedaan zou kunnen hebben om op die manier de dader op het spoor te komen.”

Haar vriend componist Jeroen Rietbergen gaat de muziek maken voor Nieuwe Gronden. ,,Die heeft al hele spannende tunes in z’n hoofd.”

