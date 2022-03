Linda de Mol weer aan het werk: begonnen met opnames tv-serie

Linda de Mol (57) is weer aan werk. De presentatrice annex actrice is begonnen met de opnames van een televisieserie die in september op de buis moet komen bij SBS 6. Ook Lies Visschedijk, Waldemar Torenstra en Daan Schuurmans hebben rollen in deze serie.

Dat bevestigt een woordvoerster van Blooming Media, het bedrijf dat de serie produceert. Hoe de reeks er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk, maar vorig jaar vertelde Linda de Mol aan dj Lex Gaarthuis in de podcast van het Radio-programma De 10 al over de komst van deze serie. Die zou gaan over het wel en wee, voor en achter de schermen, van een televisieprogramma.

De serie zou een ‘enorm vette knipoog’ naar de tv-wereld zijn, aldus Linda de Mol destijds. ,,Het zou best kunnen dat bepaalde mensen zich daarin gaan herkennen, maar dat ga ik natuurlijk nooit toegeven. We gaan wel merken of iedereen daar sportief mee omgaat.” De opnames hadden eigenlijk al eerder moeten beginnen, maar werden uitgesteld vanwege corona.

Na het nieuws rondom The Voice of Holland en het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Jeroen Rietbergen, de man van de presentatrice, legde Linda de Mol haar televisiewerkzaamheden tijdelijk neer. Zo werd Miljoenenjacht, dat eigenlijk op 27 maart weer op de buis zou moeten verschijnen, uitgesteld tot het najaar. Ze schortte niet alleen haar tv-taken op, ook is ze voorlopig niet meer te lezen en te zien in haar eigen blad.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: