Linda de Mol scoort minder, maar blijft de koningin van de zaterdagavond

Het ‘retrotainment'-programma test de kennis van twee teams van BN'ers over een bepaald jaar. De winnaar krijgt een pot met guldens. Zaterdag stond 1980 centraal. Gasten waren Carly Wijs en Rolf Wouters. Na het programma van De Mol bleven de kijkers bij RTL4 hangen en dat leverde de Art Rooijakkers-quiz Praat Nederlands met me een kijkcijfer van 1,3 miljoen op, goed voor een derde plaats in de kijkcijfer top 25 van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het NOS Journaal van 20.00 uur voerde de lijst aan met ruim 1,7 miljoen kijkers.



De kwalificatie voor de laatste Formule 1-race van dit seizoen in Abu Dhabi (Ziggo Sport) werd gezien door 428.000 mensen. Dat was niet de best bekeken live sportwedstrijd van de avond. Ajax noteerde op Fox Sports 435.000 kijkers.