Linda de Mol maakt opwachting in nieuwe serie Five live

Linda de Mol keert niet alleen terug in het programma Miljoenenjacht , vanaf zondag 2 oktober is ze ook te zien in de nieuwe komedieserie Five live op SBS 6. Dat heeft Talpa bekendgemaakt. Ook Waldemar Torenstra maakt hierin zijn opwachting.

De serie vertelt het verhaal van de presentatoren en redactie van de populaire talkshow Five live, die elke vrijdagavond te zien is bij de (fictieve) commerciële zender Five. Linda de Mol kruipt daarvoor in de huid van presentatrice Sara Bannink (55) en Waldemar Torenstra speelt de rol van presentator Roderik van Zuylen (49). De twee zijn sinds vier jaar gescheiden en hebben hun kapitale villa in het Gooi opgedeeld in twee woningen.

Het personage van De Mol krijgt daardoor ook mee hoeveel bezoek Roderik van vrouwen krijgt, terwijl zij eigenlijk nog niet helemaal over hem heen is. Bovendien hebben Sara en Roderik regelmatig discussies over de manier van opvoeden van hun twee kinderen en lopen de ruzies wel eens hoog op. Ondertussen spelen ze voor de camera dat ze een gelukkig gescheiden duo zijn.

De serie wordt verteld vanuit het perspectief van de nieuwe stagiaire Honey, gespeeld door Abbey Hoes. Zij ontdekt dat de mediawereld allesbehalve rozengeur en maneschijn is en dat haat en jaloezie een grote rol spelen.

Aan het werk

De Mol legde in januari al haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer na onthullingen over het programma The Voice of Holland. Haar toenmalige partner en The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen werd daarbij beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In maart van dit jaar werd bekend dat De Mol wel weer aan het werk was gegaan. Ze begon met de opnames van een nieuwe televisieserie voor SBS 6, waarin De Mol de hoofdrol speelt. Wanneer deze serie te zien is, kon SBS 6 vandaag nog niet zeggen.

