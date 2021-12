Linda de Mol liet de teugels vieren tijdens avond met wietdruppels

AD Media podcast ‘Linda de Mol gaat haar magie niet meer terugvin­den bij SBS 6’

Linda de Mol is in december 4 weken lang te zien met Linda’s Wintermaand en de eerste aflevering ging zondag van start met André van Duijn en Nikkie de Jager als gasten. De kijkcijfers bereikten bijna een dieptepunt in de historie van het programma. ,,De interviews zijn voorspelbaar’’, vindt het vaste mediapanel. Conclusie: ‘Linda de Mol is haar magie kwijt en gaat die niet meer terugvinden bij SBS 6!’

