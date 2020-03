Linda de Mol: ‘Ik poets mijn huis vrij hysterisch met ontsmettend spul’

Hoe beleef je deze tijd?

,,Alsof je in een hele rare slechte film zit waarvan je niet weet hoe ie afloopt en hoe lang ie duurt. Aan de ene kant maak ik me serieus grote zorgen, over bekenden die ziek zijn, over al die mensen die het écht niet moeten krijgen, over of de zorg het wel aan kan, over wat het economisch voor gevolgen gaat hebben (zeker ook voor alle mensen die bij LINDA. en NET5 werken waar ik me verantwoordelijk voor voel) maar ik ervaar ook een enorme verbondenheid. Vrienden, collega’s, familie, buren… ik heb met iedereen (digitaal) een bijzonder contact momenteel.”