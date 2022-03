Linda de Mol heeft vijf Oekraïense vluchtelingen in huis

Personage Elliot Page wordt transgen­der in Net­flix-se­rie

De rol die Elliot Page speelt in The Umbrella Academy wordt in het derde seizoen van de Netflix-serie een transgender-personage. Page speelde in de eerste tweede seizoenen de rol van cisgender vrouw Vanya Hargreeves, maar in het aankomende seizoen verandert het personage naar Viktor Hargreeves en zullen de voornaamwoorden hij/hem/zijn gebruikt worden. Netflix liet via sociale media weten Viktor ‘van harte welkom te heten binnen de familie’.

