Linda de Mol gespot op Zeeuwse filmset

Linda de Mol is deze week naar het Zeeuwse Yerseke afgereisd voor opnames van haar nieuwe film April, May en June . De filmset werd in Zeeland opgetuigd omdat een deel van het script over het leven aan de Zeeuwse kust gaat.

Maandag vonden de opnames in Domburg plaats, Yerseke - een dorp met 7.000 inwoners aan de Westerschelde - vormde dinsdag het decor voor de film die gaat over drie zussen die April, May en June heten. Het verhaal is bedacht door Linda zelf, de hoofdrollen worden gespeeld door haarzelf en haar vriendinnen Tjitske Reidinga en Elise Schaap.

,,Het script gaat altijd naar een locatiescout", laat een medewerker over de reden waarom voor Zeeland is gekozen, weten aan PZC. ,,Die kijkt dan welke locaties er het meest geschikt voor zijn. In dit geval had het iets met oesters te maken, dus dan kom je blijkbaar hier in Yerseke uit." Castingbureau Multa Casting deed eerder een oproep voor Zeeuwse mannen die werden gevraagd te figureren als winkelbezoekers en vissers.

Vorige maand werd bekend dat Linda ook de Amerikaanse acteur Patrick Duffy, bekend uit de soapserie The Bold and the Beautiful, wist te strikken. Duffy vertolkt de rol van de vader van Linda's personage.

De zwarte komedie moet in april 2019 in de bioscopen te zien zijn.

Volledig scherm De camera's is Yerseke stonden twee dagen lang gericht op Linda de Mol. © Marcelle Davidse

Volledig scherm Bij een filmset hoort ook eten. Neeltje Mol (in de auto) maakt op de Havendijk samen met Ian Lawrence (niet zichtbaar) in een mobiele keuken eten klaar voor de crew. Mol: ,,Een warme lunch voor vijftig man. En nog wat hapjes voor tussendoor." © Marcelle Davidse