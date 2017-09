Linda de Mol: Boer Zoekt Vrouw heeft romantiek uit boerenleven geslagen

Video Yolanthe en Victor Mids te zien in kerstshow Ziggo Dome

Yolanthe Sneijder-Cabau (32) heeft een rol in de nieuwe familievoorstelling The Christmas Show die in december te zien is in Ziggo Dome. Ook Glennis Grace, Carlo Boszhard, Danny de Munk, Buddy Vedder, Martijn Fischer en Holly Brood maken hun opwachting in A Christmas Carol. Mindf*ck-presentator Victor Mids is de special guest.