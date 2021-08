Limburgactie van MAX trekt bijna 1,2 miljoen kijkers

Verdachten van overvallen op René van der Gijp en Nikkie de Jager komen vrij

18 augustus Drie verdachten in de zaken van de gewapende overval op YouTuber Nikkie de Jager en de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp komen voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten, omdat er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van hun strafproces.