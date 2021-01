Lily Allen is achttien maanden clean en nuchter

Lily Allen en David Harbour bevestigen al zoenend hun relatie

14 oktober Voor mensen die nog twijfelden aan de ontluikende romance tussen Stranger Things-ster David Harbour en zangeres Lily Allen is er nu bewijs. Het koppel werd voor het eerst zoenend gefotografeerd sinds de geruchtenmolen over een relatie in augustus begon te draaien. Amerikaanse media deelden foto’s van het stel dat niet van elkaar af kon blijven in New York.