Lily Allen en David Harbour bevestigen al zoenend hun relatie

De 34-jarige Britse was naar New York afgereisd om de 44-jarige Amerikaan, die afgelopen weekend Saturday Night Live presenteerde, te vergezellen. De acteur en zangeres werd zoenend, knuffelend en handjes vasthoudend op de gevoelige plaat vastgelegd.



De twee werden afgelopen zomer meerdere keren samen gespot. Ze hebben nog niet op de geruchten gereageerd.



David, vooral bekend van zijn rol als ‘chief’ Jim Hopper in de Netflix-hit Stranger Things, had tot april een relatie met Fantastic Beasts-actrice Alison Sudol. Eerder was hij samen met actrice Julia Stiles en was hij enige tijd verloofd met Maria Thayer. Lily was tussen 2011 en 2015 getrouwd met Sam Cooper, al werd hun scheiding vorig jaar pas officieel afgerond. In de tussentijd had ze een relatie met dj en mc Meridian Dan.