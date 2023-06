Lily (13) straalt op Pinkpop met speciaal cadeau van DeWolff: ‘Ik kon het niet geloven’

Met videoDe show was stomend, het eind hartverwarmend. Zanger Pablo van de Poel van DeWolff had op Instagram beloofd zijn gitaar weg te geven en hij hield woord. Lily van 13, beginnend gitariste, kon nauwelijks geloven dat ze werkelijk met de rode gitaar mocht weglopen.

Ze weet niet hoe ze moest reageren, de 13-jarige Lily Wetzels. Opeens staat ze zaterdagmiddag op de eerste rij in de tent van Pinkpop aan het eind van het concert oog in oog met de frontman van DeWolff, die haar vraagt of ze soms zijn gitaar wil? ‘Yes’, roept ze met grote ogen in de microfoon, waarna ze op verzoek van de uitgelaten zanger nog even een b-akkoord moet aanslaan om het lied mee te eindigen.

Glunderen

Wanneer ze vervolgens het instrument in handen gedrukt krijgt en een roadie de kabel eruit trekt, kan ze niets anders dan glunderen. ,,Ik speel sinds december zelf gitaar”, vertelt ze een kwartier later, net na een backstagebezoek aan de band. De gitaar, een rode Epiphone Wilshire, zit al opgeborgen in een tas, die krijgt ze erbij. Een medewerker van de beveiliging neemt nog snel even een foto van haar en de tas, om zijn collega's aan de poort te laten weten dat zij écht naar buiten mag met het instrument.

Volledig scherm De 13-jarige Lily Wetzels mét gitaar tussen de bandleden van DeWolff: vlnr zanger/gitarist Pablo van de Poel, drummer Luka van de Poel en toetsenist Robin Piso © Foto: Marcel van Hoorn

Ze is met haar vader Remco en zus Amy sinds vrijdag in Landgraaf. Amy genoot in het bijzonder van P!nk, Amy is volgens haar vader sinds een jaar bevangen met het rockvirus. ,,Dat begon met Queen”, vertelt hij. ,,Ze draaide maandenlang niets anders.” Het werd zo serieus dat ze aan het eind van het jaar een elektrische gitaar kreeg, een instapmodelletje. ,,Ze schrijft nu al voorzichtig eigen liedjes.”

Inderdaad heeft zijn dochter muzikale ambities. ,,Ik wil heel graag de muziek in", zegt ze terwijl haar zus de tas met gitaar voor haar bewaakt. ,,Ik vond het heel gaaf om net even backstage te mogen, de bandleden hebben de gitaar allemaal voor mij gesigneerd. Vanaf nu oefen ik alleen nog op deze gitaar.”

Dat iemand er met de gitaar vandoor zou zijn, wist Lily vantevoren. ,,Ik had op Instagram een filmpje gezien waarin Pablo vertelt dat hij hem zou weggeven. Daarom moest ik vooraan staan, maar ik had natuurlijk nooit gedacht dat ik hem zou krijgen. Ik weet niet waarom hij mij uitkoos, al zong ik wel heel goed mee. Hij zei: ik zie je de hele tijd naar deze gitaar kijken, wil je hem soms hebben? Toen zei ik ja. Maar hij ging eerst nog even terug, waardoor ik er wel aan twijfelde of ik hem kreeg.”

Nu was er nog één praktisch probleem: hoe ga je nog een hele dag Pinkpop doorbrengen met zo'n grote gitaartas? ,,Dat komt wel goed”, zegt vader Remco. ,,Wij wonen in Amsterdam, maar ik ben hier opgegroeid en oma woont op een kwartier lopen. Ik ga zo gewoon even heen en weer.”

