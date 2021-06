Lili ‘te zien’ in kinderboek van Meghan

Update Harry en Meghan ouders geworden van dochtertje Lilibet, koningin Elizabeth ‘erg blij’

7 juni De Britse prins Harry (36) en zijn vrouw Meghan (39) hebben de geboorte van hun dochter bekendgemaakt. Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor is vrijdag geboren in een ziekenhuis in Santa Barbara in Californië. Ze woog bij de geboorte iets meer dan zeven pond. Moeder en kind maken het na de bevalling goed en ‘beginnen thuis te wennen’, meldt het stel in een verklaring. Koningin Elizabeth laat weten ‘verheugd’ te zijn met de geboorte van het kind.