Lil Kleine stelt release nieuwe album op allerlaatste moment uit tot december

Govert sliep tussen ‘schreeu­wen­de moorde­naars’ na arrestatie Area 51: ‘Je wordt knettergek’

17:52 Govert Sweep en Ties Granzier, de Nederlandse YouTubers die onlangs in Amerika werden aangehouden vanwege het betreden van het zwaarbeveiligde Area 51 in Nevada, hebben in grote spanning en onzekerheid hun tijd in de gevangenis doorgebracht. ,,Je ziet het normaal gesproken in films en series dat lijpe gedoe, maar je wordt echt knettergek vanbinnen.”