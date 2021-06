Lil’ Kleine onder vuur: cursisten van zijn ‘Street Academy’ voelen zich opgelicht

Interview Daisy Ridley over de grote onzeker­heid na Star Wars: ‘Het werd ineens zo stil’

24 juni Is er leven na Star Wars? Daisy Ridley, nu te zien in de sciencefictionfilm Chaos Walking die al vier jaar geleden werd opgenomen, biecht tijdens een Zoom-gesprek op dat ze er even een hard hoofd in had. Na haar laatste optreden als de lightsaber zwaaiende Rey in The Rise of Skywalker, brak een periode van grote onzekerheid aan.