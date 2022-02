Lil Kleine met drie nieuwe nummers in top 10 singlelijst

Een week na de lancering van de plaat Ibiza Stories staat Lil Kleine met drie singles van dat nieuwe album in de hoogste regionen van de album Top 100 van GfK. De nummer 1-positie blijft deze week echter in handen van Cristian D feat. $hirak, Brysa & Ashafar en hun single Amsterdam.

De hoogste binnenkomer van Lil Kleine is Jongens van Plein. De single die hij maakte met rapper JoeyAK pakt de tweede positie in de singleslijst. Honderd ruggen en Schaap & Citroen, waarvan die laatste eveneens een samenwerking met JoeyAK is, zijn respectievelijk terug te vinden op de plekken vijf en zes.

Een opvallende daler deze week is Lijpe. De rapper kwam vorige week nog de Top 100 binnendenderen op de vierde plek, maar is nu met een twintigste plek al niet meer terug te vinden in de top tien.

De eerste stijger deze week is Stromae. Single L’Enfer stijgt in de vierde week van de vijftiende naar de dertiende plek. Afgelopen weekend gaf de Belg een indrukwekkend optreden in het NPO-programma Matthijs Draait Door. Ook kondigde hij een nieuw concert in Ziggo Dome aan en werd hij toegevoegd aan de line-up van festival Lowlands.

