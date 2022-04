‘Lil Kleine is oprecht, dat zie je aan zijn wenkbrauwen’

Rijksmuse­um leent Het melkmeisje uit aan voormalige Hermitage

Het Rijksmuseum leent Het melkmeisje voor zes weken uit. Het wereldberoemde werk van Johannes Vermeer is vanaf vrijdag te zien in het museumcomplex aan de Amstel, zoals de Hermitage zichzelf na de breuk met het moedermuseum in Sint-Petersburg noemt.

30 maart