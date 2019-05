Lies Visschedijk: Ik zal niet snel het geile buurmeisje spelen

Haar rol in de nieuwe film Singel 39 is toch persoonlijker geworden dan zij aanvankelijk dacht, concludeert Lies Visschedijk halverwege het gesprek. Weliswaar is de 45-jarige actrice iets ouder dan haar personage Monique van 39, zit zij niet midden in een carrière als hartchirurg en is haar kinderwens allang in vervulling gegaan. Maar verder?



Bepaalde details komen wel met het leven van Visschedijk overeen. Neem de vriendschap van Monique met haar onderbuurman Max, een aantrekkelijke en levenslustige kunstenaar (Waldemar Torenstra) die op mannen valt.



Ook Visschedijk heeft in het echt veel vrienden uit ‘de vrolijke brigade’, zoals de homogemeenschap in de film wordt betiteld. ,,Ik denk dat ik meer vrienden heb die homo zijn dan hetero’’, stelt zij na enig nadenken vast. ,,Maar dat is inherent aan mijn vak, waar homo’s sterk zijn vertegenwoordigd.’’



Haar verklaring voor deze hechte vriendschappen? ,,Ik vermoed dat het komt omdat er niets te halen valt op seksueel gebied. Er is alleen maar sprake van vriendschap. Bovendien kan ik met hen heel goede gesprekken voeren waar een heteroman misschien minder snel aan zou beginnen. Ik kan over liefdesverdriet praten. Waarom heeft hij nog niet terug geappt? En ze zijn ook goudeerlijk. Ze zullen eerder zeggen of een jurk je wel of niet goed staat. Maar ik ga niet met ze winkelen. Mijn vrienden zijn vrij macho.’’



Tot een van haar beste homovrienden rekent zij de regisseur van Singel 39, Frank Krom. ,,Frank was de beste vriend van mijn man Marc (acteur Marc van Uchelen die in 2013 suïcide pleegde, red.). Ik heb hem er een beetje bij getrouwd. Hij was bij wijze van spreke nog net niet bij de bevallingen van mijn kinderen. Er werd zelfs in het ziekenhuis even gedacht dat hij de vader van mijn zoon was. Ik heb inmiddels laten vastleggen dat als er iets met mij gebeurt, hij de voogdijschap over mijn kinderen krijgt.’’