Liefdesgeluk én verdriet na Boer zoekt Vrouw: Jan en Nienke vieren samen kerst, Bastiaan en Milou uit elkaar

Yvon Jaspers ging in de Boer Zoekt Vrouw kerstspecial op bezoek bij de boeren uit het vorige seizoen. Ze sprak samen met boerin Annemiek, boer Geert Jan en boer Geert af. Alle drie hebben ze geen liefde gevonden in het KRO-NCRV-programma. Annemiek stelde dat ze nog niet klaar was voor de liefde en ‘liever gelukkig alleen is, dan ongelukkig samen'. Ook ging Yvon langs bij Bastiaan en Milou. De twee vonden elkaar helemaal in het afgelopen seizoen. Bastiaan blikte terug op het moment dat ze samen in een jacuzzi in Lapland zaten. Hoe anders was het nu. De roze wolk was verdwenen en er waren duidelijk twijfels. Zo ook bij Milou, die haar bruisende stadse leven in Frankfurt inruilde voor het boerenleven in Zeeland. Ze vroeg zich hardop af of ze gelukkiger was, nu ze bij Bastiaan woonde. Niet lang na het bezoek van Yvon besloten de twee liefdevol uit elkaar te gaan.

‘Onwijs missen’

Maar was er dan helemaal geen liefde te vinden in deze kerstspecial van Boer Zoekt Vrouw? Toch wel. Hoewel Jan in de zomer plotseling brak met Nienke, zaten ze vanavond weer samen aan tafel. ,,Nu is het echt aan”, vertelt Jan. ,,Het had even wat aanloopmoeilijkheden. Maar nu blijft ze.”



Jan legt uit waarom het even mis ging tussen het nu dolverliefde koppel. ,,Ik vond het in het begin vrij snel gaan tussen ons. Ze was heel veel bij me. Toen kwam de corona en daardoor waren we nog meer op elkaar aangewezen. Door die corona zat ik ook niet zo lekker in mijn vel, omdat mijn bedrijf dicht moest. Ik was tot de conclusie gekomen dat ik niet wist of ik haar wel kon geven wat ze nodig heeft. Ik vond het een heel grote stap om er samen voor te gaan.”



Omdat de relatie nog pril was, besloot Jan het af te breken. ,,Dan doet het minder pijn. Het was ook wel een beetje zelfbescherming.” Maar hij ging Nienke ‘onwijs missen'. ,,Het was een heel pijnlijk gevoel van binnen. Toch een soort van liefdesverdriet en heel veel spijt. Nienke wilde gelukkig nog. En nu gaat het supergoed!”