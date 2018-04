Liefdesbrief Tupac aan Madonna toch onder de hamer

Lutz probeert nu de brief te verkopen. Volgens de rechter had Madonna nooit moeten tekenen als ze niet wilde dat de brief geveild zou worden. Madonna beweert dat ze nooit op de hoogte was dat Lutz de brief in handen had.

Vorig jaar juli stak een rechter in New York nog een stokje voor de veiling. Het ging toen om een veiling van meerdere spullen van Madonna. Naast de brief zouden ook onder meer een borstel met haar haar en gedragen lingerie onder de hamer gaan.