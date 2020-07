Lichaam gevonden in zoektocht naar Glee-actrice Naya Rivera

De zoektocht naar Rivera (33) werd vandaag met minder mankracht hervat. Volgens een agente die aan de zoektocht meewerkt was er helaas geen enkele aanwijzing dat Naya het water heeft verlaten. Alom wordt dan ook gevreesd dat ze is verdronken in Lake Piru tijdens een boottocht met haar zoontje Josey op woensdag 8 juli.



Het 4-jarige jongetje werd slapend in de boot gevonden. Hij had de politie verteld dat zijn moeder was gaan zwemmen maar niet meer terug was gekomen. Sheriff Eric Buschow stelde dat alles wijst op een tragisch ongeluk en dat er geen sprake is van een misdrijf.



Buschow deed zondag een oproep aan fans en bekenden van Naya om niet naar het meer te komen om te helpen zoeken. Volgens de sheriff zijn de omstandigheden te gevaarlijk en daarom is de toegang tot het gebied ook afgesloten. ,,Het is erg heet, het is moeilijk begaanbaar terrein’’, aldus Buschow over het meer dat zo’n 80 kilometer ten noordwesten van Los Angeles ligt.