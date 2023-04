Lewis Capaldi over Tourette: ‘Reële mogelijkheid dat ik moet stoppen met muziek maken’

,,Alleen het maken van muziek veroorzaakt dit bij mij, anders kan het maanden aan een stuk goed gaan. Het is een rare situatie”, vertelt de 26-jarige Capaldi in een interview met The Times. ,,Op dit moment is de afweging om door te gaan de moeite waard, maar als het zover komt dat ik mezelf schade toebreng, stop ik. Ik vind overdrijven verschrikkelijk maar het is een zeer reële mogelijkheid dat ik hierdoor muziek moet opgeven.”

Capaldi brak in 2019 door met de wereldhit Someone You Loved en ook zijn debuutplaat Divinely Uninspired To A Hellish Extent werd in grote delen van de wereld een succes. Volgende maand komt de langverwachte opvolger Broken by Desire to Be Heavenly Sent uit.