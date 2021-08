Levensvreugde en bitterheid gaan altijd hand in hand in Oscarwinnende film Druk

Johnny Depp mag van de rechter verder met smaadzaak in de VS

18 augustus De rechtszaak van Johnny Depp tegen zijn ex-vrouw Amber Heard mag doorgaan. Een rechter in Virginia gaf de acteur daar toestemming voor na bezwaren van zijn ex, die vond dat de zaak was afgedaan omdat Depp al een soortgelijke rechtszaak in Engeland heeft verloren.