Leven Nederlandse zangeres op zijn kop na lovende woorden van superster Pink

Michelle Hoogendoorn stuitert nog in het rond als ze haar verhaal vertelt. ,,Ik kreeg een mailtje van de Amerikaanse Glamour waarin ze me vroegen of ik een Skype-gesprek met ze wilde hebben. Het zou gaan over covers van Pink. Sinds een jaar neem ik covers op van bekende liedjes en zet die op YouTube. In augustus had ik What about us opgenomen van Pink”, vertelt Hoogendoorn in haar studio in Zwijndrecht. Ze verwacht er niks van en gaat dus nietsvermoedend het Skype-gesprek in. Als ze een filmpje te zien krijgt van Pink die háár cover aan het bekijken is, weet ze niet wat haar overkomt. ,,Ik dacht eerst dat het een actrice was. Ik kon het niet geloven. Maar zodra ik het besefte, ging ik compleet uit mijn dak.”

Kans

‘Holy shit, who is this?’ zegt Pink als ze de eerste zinnen van de wereldhit uit het gouden strotje van Hoogendoorn hoort komen. ,,That’s better than I will ever sound.” Een groter compliment kan de Nieuwerkerkse niet krijgen. Nog diezelfde avond, als het filmpje van Pink online komt, mag ze haar versie van het nummer laten horen bij De Wereld Draait Door. ,,Toen het tot me door was gedrongen wat er eigenlijk was gebeurd, zag ik in dat dit echt een kans voor me kan zijn. Ik ben Pink dan ook heel erg dankbaar.”



De Nieuwerkerkse hoopt stiekem net zo groot te worden als de Amerikaanse ster. ,,Maar ja, dat wil natuurlijk iedereen”, zegt ze nuchter. ,,Het enige wat ik kan doen is keihard werken. En een beetje geluk hebben.” De wervelstorm die op Hoogendoorn af is gekomen, is nog maar moeilijk te bevatten. ,,Ik vind het geweldig hoeveel leuke en fijne reacties er binnenkomen. Maar op Facebookpagina’s die niet van mezelf zijn, kijk ik liever niet. Tussen al die leuke opmerkingen staat ook altijd wel een gemene. Dit is allemaal nog nieuw voor mij dus ik kan daar dan echt van slag van zijn. Ik leg mijn ziel en zaligheid in de liedjes die ik zing, dat is heel persoonlijk.”