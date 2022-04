Les Olympiades: Seksende Millennials hunkeren naar oprechte aandacht

Johan Derksen diep door het stof voor 'kaarsenver­haal’, zinspeelt op einde Vandaag Inside

Johan Derksen is vanavond in het programma Vandaag Inside diep door het stof gegaan voor het ‘kaarsenverhaal’. ,,Het is een uitglijder van mij. Dat is dom. Ik ben de veroorzaker van alle ellende. Het is een grote chaos bij het programma. Het is mijn schuld. Als heel het land over je heen valt, dan zegt dat wel wat.“

21:51