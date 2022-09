Leontine komt opgeladen terug van Ibiza en Renate neemt een sprong in het diepe

YouTubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven op 1 in boeken­lijst

YouTubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven staan deze week op de eerste plaats in de lijst met best verkochte boeken. De Tijdmachine, dat eerder dit jaar de prijs van de Kinderjury won, is op stip op 1 binnengekomen in de Bestseller 60, meldt CPNB vandaag.

13:03