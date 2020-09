Leontine is dankbaar voor vriendinnen en Nicolette treft prinses aan

Derksen over nieuw seizoen Veronica Inside: ‘Ik blijf alles zeggen’

10 september Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen zijn in de aanloop naar een nieuw seizoen Veronica Inside, dat vanaf morgen te zien is, niet meer bij elkaar geweest. ,,We hebben geen contact meer gehad, maar een apart gesprek is niet nodig. We gaan gewoon weer zitten”, zegt Derksen.