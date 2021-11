Leontine Borsato voelde zich niet vernederd door affaire Marco

Leontine Borsato naar Spanje voor retraite, maar niet opgenomen in kliniek

Leontine Borsato (53) verblijft deze week in het Spaanse Malaga om een cursus rond zelfontplooiing en -ontwikkeling te volgen bij de bekende coach Juriaan Galavazi. Het gaat ‘absoluut niet’ om een opname in een kliniek voor ernstige stress, zoals de afgelopen dagen in de media kwam. Het gaat ‘erg goed’ met Leontine, benadrukt haar manager.

10 november